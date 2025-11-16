SURVIVAL SQUAD
Folge 5: Geht die Jagd weiter
42 Min.Ab 12
Der Weg durch die Wildnis wird immer härter. Schlamm, Grizzlyspuren und geheimnisvolle Geräusche in der Nacht fordern die Nerven. Zwischen Hunger, Instinkt und unerschütterlichem Teamgeist zeigt sich, wer der Natur wirklich gewachsen ist!
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH