Staffel 2Folge 4vom 01.01.2026
Spiel in alter HeimatJetzt kostenlos streamen
Survivor's Remorse
Folge 4: Spiel in alter Heimat
28 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16
Cam fühlt sich vor seinem ersten Spiel in Boston unter enormen Druck gesetzt. M-Chuck begibt sich mit ihrer Familie auf einen kulturellen Ausflug zu einer Plantage. Dabei kommen rassistisch angehauchte Wahrheiten ans Licht.
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Alle Staffeln im Überblick
Survivor's Remorse
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate