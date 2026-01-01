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Survivor's Remorse

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 4vom 01.01.2026
Spiel in alter Heimat

Spiel in alter HeimatJetzt kostenlos streamen

Survivor's Remorse

Folge 4: Spiel in alter Heimat

28 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16

Cam fühlt sich vor seinem ersten Spiel in Boston unter enormen Druck gesetzt. M-Chuck begibt sich mit ihrer Familie auf einen kulturellen Ausflug zu einer Plantage. Dabei kommen rassistisch angehauchte Wahrheiten ans Licht.

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