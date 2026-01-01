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Survivor's Remorse

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 6vom 01.01.2026
Die Kassette

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Survivor's Remorse

Folge 6: Die Kassette

28 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Cassie lässt ihre DNA untersuchen, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Danach lernt sie ein neues Familienmitglied kennen, das ihr dabei hilft die Überlieferungen der Kultur ihrer Vorfahren zu verstehen und zu erleben. Reggie und Cam versuchen Onkel Julius' Pistole loszuwerden.

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