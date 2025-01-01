Sweet and Easy - Enie backt
Folge 7: Protz-Gebäck
24 Min.Ab 6
Kreativ in der Küche: Enie zeigt uns heute, dass man einen Kuchen nicht unbedingt rühren, sondern auch schütteln kann. Nebenbei entsteht das beste Brot der Welt und zusammen mit ihrem Gast Laura Leising von der "Makrönchen Manufaktur Berlin" geht sie den Geheimnissen der süßen Macarons auf den Grund.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen