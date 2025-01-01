Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Protz-Gebäck

sixxStaffel 1Folge 7
Protz-Gebäck

Protz-GebäckJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 7: Protz-Gebäck

24 Min.Ab 6

Kreativ in der Küche: Enie zeigt uns heute, dass man einen Kuchen nicht unbedingt rühren, sondern auch schütteln kann. Nebenbei entsteht das beste Brot der Welt und zusammen mit ihrem Gast Laura Leising von der "Makrönchen Manufaktur Berlin" geht sie den Geheimnissen der süßen Macarons auf den Grund.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen