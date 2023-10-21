Sweet and Easy - Enie backt
Folge 1: Backen ohne Weizen
43 Min.Folge vom 21.10.2023Ab 6
Enie van de Meiklokjes zeigt, dass Backen ohne Weizenmehl möglich ist und sehr gut schmecken kann. Den Anfang machen die Zitronenplätzchen auf Mandelbasis, gefolgt von einem New York Cheesecake mit einem Dattel-Nuss-Boden und einem Mango-Maracuja-Guss. Influencerin Maren Wolf unterstützt die Bäckermeisterin und gemeinsam zaubern die beiden einen glutenfreien Apfel-Streuselkuchen mit einem cremigen Mandelpudding.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen