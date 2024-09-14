Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 2: Berlin, Berlin
24 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 6
Kulinarisch kann keine andere deutsche Stadt Berlin das Wasser reichen. Doch wer jetzt an Döner und Falafel denkt, wird staunen! In der heutigen Folge präsentiert Enie die neusten Street-Foodtrends und tischt dabei alles von Eggdrop Sandwich bis hin zum Smashed Burger auf. Klassiker wie Currywurst und Pommes finden in einer interessanten neuen Aufmachung auch ihren Weg auf die Teller.
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx