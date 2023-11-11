Sweet and Easy - Enie backt
Folge 4: Buntes Baiser Buffet
46 Min.Folge vom 11.11.2023Ab 6
Heute widmet sich Enie van de Meiklokjes der Zubereitung von luftig-leichtem Gebäck aus zuckersüßem Baiser. Die Meisterbäckerin zaubert einen Blechkuchen mit Rhabarberkompott, Petit Pavlovas mit einer süß-sauren Mischung und eine leckere Himbeertorte mit bunter Baiser-Deko. Zum Schluss unterstützt Romina Langenhan Enie bei der Zubereitung von Lemon-Meringue-Tartelettes.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen