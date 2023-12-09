Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Vier-Gänge-Weihnachtsmenü

sixxStaffel 12Folge 8vom 09.12.2023
Vier-Gänge-Weihnachtsmenü

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 8: Vier-Gänge-Weihnachtsmenü

47 Min.Folge vom 09.12.2023Ab 6

Weihnachten steht vor der Tür und Enie van de Meiklokjes hat ein Vier-Gänge-Menü vorbereitet. Als Starter gibt es einen essbaren Weihnachtsbaum aus würzi ggefülltem Hefeteig. Den klassischen Käsekuchen peppt die Meisterbäckerin mit einem Spekulatiusboden und frisch-fruchtigem Granatapfel-Guss auf und verwandelt einen Gugelhupf in einen Cartoon Cake. Am Ende bereiten sixx-Moderatorin Paula Lambert und Enie einen vegetarischen Festtagsbraten zu.

