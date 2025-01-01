Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 15
Folge 15: Wir backen uns einen Urlaub

24 Min.Ab 6

Keine Zeit für Urlaub? Bei "Sweet & Easy" zeigt die leidenschaftliche Bäckerin Enie van de Meiklokjes wie man sich Urlaubsfeeling in die Küche holt! Einen Hauch Mallorca lassen gefüllte Ensaimadas mit Sangria-Eis-Creme herein und die Tomatentarte mit Ziegenkäse lässt kulinarische Köstlichkeiten aus Griechenland herüberschwappen. Bloggerin Dounia Slimani zeigt Enie schließlich ein traditionelles Familienrezept aus dem traumhaften Tunesien - ihre Datteltorte.

sixx
