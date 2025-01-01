Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Bella Italia

sixxStaffel 2Folge 21
Bella Italia

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 21: Bella Italia

24 Min.Ab 6

Enie macht heute einen kulinarischen Ausflug in des Deutschen Lieblingsland Italien! Aus dem Backofen direkt auf den Tisch kommen ein Cantuccini-Trio, Pizza a la Foccacia und ein Nonna-Kuchen. Zu Gast ist Valentina Bianda, eine echte Italienerin mit großer Leidenschaft für die Küche ihrer Heimat.

