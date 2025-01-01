Sweet and Easy - Enie backt
Folge 24: My private Coffeeshop
25 Min.Ab 6
Enie lädt heute in ihren ganz persönlichen Coffeeshop, wo es köstlich duftet und man es sich so richtig gemütlich machen kann. Gearbeitet wird natürlich auch, und zwar an: XXL-Cookies mit Schoko, Karamel und Nuss und Mehrkorn-Bagels mit süßer und salziger Creme a la Enie. Studiogast Paul Meskunas zaubert unterdessen helle Brownies.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen