sixxStaffel 2Folge 24
Folge 24: My private Coffeeshop

25 Min.Ab 6

Enie lädt heute in ihren ganz persönlichen Coffeeshop, wo es köstlich duftet und man es sich so richtig gemütlich machen kann. Gearbeitet wird natürlich auch, und zwar an: XXL-Cookies mit Schoko, Karamel und Nuss und Mehrkorn-Bagels mit süßer und salziger Creme a la Enie. Studiogast Paul Meskunas zaubert unterdessen helle Brownies.

