Tal der Flut und des Feuers
Folge 3: Sehnsucht nach Regen
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die saisonalen Veränderungen des Luangwa-Tals in Sambia sind außergewöhnlich und stellen für die dort lebenden Tiere eine besondere Herausforderung dar. Starke Regenfälle verwandeln den Luangwa von einem niedrigen Fluss in eine reißende Wasserstraße, gefolgt von einer anhaltenden Dürre, die von den Raubtieren zur Jagd am Wasserlauf ausgenutzt wird.
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Tal der Flut und des Feuers
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Genre:Natur
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media