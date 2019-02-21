Staffel 01 Folge 01: Tara - mit Hirn, Charme und Melonen Jetzt kostenlos streamen
Tara - mit Hirn, Charme und Melonen
Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Tara - mit Hirn, Charme und Melonen
Tara und Maxim sind ein Herz und eine Seele - wenn sie nicht gerade streiten. Um Taras heißblütiges Temperament zu zügeln, muss sich Maxim immer wieder außergewöhnliche Gesten einfallen lassen: "Bei Tara muss man die Beziehung besonders pflegen, nicht so wie bei einer normalen Frau. So muss ich jede Woche etwas planen, damit es für sie nicht langweilig wird." Tara könnte beim luxuriösen Sushi-Dinner schnurren wie ein Kätzchen, würde Maxim nicht eine unglückliche Meldung über Taras letzten Besuch beim Schönheitschirurgen entfleuchen. Und im Interview legt er noch nach: "Wenn sie sich aufspritzen lässt, da schaut sie aus wie eine Vogelscheuche." Ja, er ist gar der Meinung, dass sie am Beginn der Beziehung um einiges besser aussah. Tara reichts, sie wirft ihm an den Kopf, dass er "bei mir falsch ist, wenn er eine Miss Natural sucht" und empfiehlt ihm hintennach, doch heute gleich mal nicht mehr nach Hause zu kommen. Tara hier hilft nur ein Gespräch unter Frauen – sie eilt zu ihrer besten Freundin Cat. Bei ihr kann sich Tara gewiss sein, dass auch sie ein Fan der Schönheitschirurgie ist. Weder Lippen, noch Brüste können groß genug sein. Maximal eben, nicht nur Maxim. Ein turbulenter Auftakt für drei turbulente und äußerst unterhaltsame Folgen, in denen Tara mit Maxim eine On-Off-Beziehung pflegt, versucht ihre selbstdesignten Kleider an die Frau zu bringen, eine große Modenschau auf die Beine zu stellen und ihre Beziehung zu retten. Was sie mit Sätzen wie „Ich hasse langweiligen Sex“ und heißen Auftritten in Dessous auch immer wieder schafft. Alles auch mithilfe von Tattoomodel Cat, die ihr den Rücken stärkt und immer für einen Spruch zu haben ist. Und für einen Schluck aus der Flasche, denn wie lautet Cats Motto: "Machst du wie Natascha, trinkst Wodka aus da Flascha."
