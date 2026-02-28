Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 2vom 07.03.2026
44 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Alice verwandelt heute Jacks Tattoo, das ihn an eine Liebschaft erinnert, die er so schnell wie möglich vergessen will. Kurt reicht hingegen die Scheidung von seinem seltsamen Hochzeits-Tattoo ein und Sketch covert Eileens schlüpfriges Selbstporträt.

