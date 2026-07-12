Heimspiel für die FamilieJetzt kostenlos streamen
Team Arnautovic
Folge 4: Heimspiel für die Familie
26 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6
Anlässlich eines ÖFB-Länderspiels kommt die Familie Arnautović in Wien wieder zusammen. Während Sarah und die Kinder Markos Mutter besuchen und ihre berühmten Fleischlaberl genießen, überrascht Marko die Familie nach dem Spiel mit einem gemeinsamen Ausflug ins Mozartmuseum. Die seltene gemeinsame Zeit sorgt für schöne Momente – doch bei einem Kaffeehausbesuch kommt es zu einer emotionalen Diskussion über Sarahs Gesundheit.
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Team Arnautovic
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: JOYN & © Season 1: PULS 4
Enthält Produktplatzierungen