Ein Tag voller Höhen und Tiefen

Folge 3: Ein Tag voller Höhen und Tiefen

60 Min.Ab 12

Wunderschöne Landschaften, Baustellen und unerwartete Überraschungen. Auf das Team „No Limits“ wartet ein weiterer Tag auf dem Rad und eine weitere Jagd auf die vorausfahrenden Teams. Aber nicht alles läuft so, wie erhofft.

