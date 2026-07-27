Teen Mom 2
Folge 24: Konflikte
40 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Chelsea ist nicht begeistert, als Adam Besuchsrecht beantragt. Barbara und Nathan haben einen Riesenstreit, nachdem Jenelle unerwartet operiert wurde. Leah und Corey stehen Ali an ihrem ersten Schultag gemeinsam zur Seite.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany