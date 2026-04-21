Teen Mom 2
Folge 38: Verzweifelt
40 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Briana und Javi treffen eine wichtige Entscheidung, und Javi wendet sich an Kailyn. Alis gesundheitliche Probleme werden sichtbarer. Chelsea überrascht Cole mit dem Geschlecht des Babys, und Jace verbringt seine Frühlingsferien mit Jenelle.
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Teen Mom 2
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Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: MTV