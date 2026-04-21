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Teen Mom 2

Verzweifelt

MTVStaffel 8Folge 38vom 21.04.2026
Verzweifelt

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Teen Mom 2

Folge 38: Verzweifelt

40 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Briana und Javi treffen eine wichtige Entscheidung, und Javi wendet sich an Kailyn. Alis gesundheitliche Probleme werden sichtbarer. Chelsea überrascht Cole mit dem Geschlecht des Babys, und Jace verbringt seine Frühlingsferien mit Jenelle.

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