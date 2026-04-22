Teen Mom 2
Folge 2: Punkt, Punkt, Punkt
40 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Kailyn trifft auf Javis schwangere Freundin. Chelsea bereitet Aubree auf das Treffen mit Adam im Center vor. Briana sagt Devoin, er soll ausziehen. Leah hat einen neuen Freund. Jenelle und Nathan streiten vor Gericht.
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Teen Mom 2
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Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: MTV