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Teen Mom 2

Punkt, Punkt, Punkt

MTVStaffel 9Folge 2vom 22.04.2026
Punkt, Punkt, Punkt

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Teen Mom 2

Folge 2: Punkt, Punkt, Punkt

40 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Kailyn trifft auf Javis schwangere Freundin. Chelsea bereitet Aubree auf das Treffen mit Adam im Center vor. Briana sagt Devoin, er soll ausziehen. Leah hat einen neuen Freund. Jenelle und Nathan streiten vor Gericht.

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