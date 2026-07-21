Staffel 7Folge 13vom 21.07.2026
Ich bin schön, ich bin klug, ich bin starkJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 13: Ich bin schön, ich bin klug, ich bin stark
39 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Amber und Leah verbringen Zeit miteinander. Gary macht einen Vaterschaftstest, um endlich Gewissheit zu haben. Maci geht zum Arzt, um sich wegen ihres polyzystischen Ovar-Syndroms beraten zu lassen. Farrah bekommt Besuch von Producer Morgan.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 9: MTV Germany