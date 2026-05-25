Staffel 9Folge 11vom 25.05.2026
Das GeduldsspielJetzt kostenlos streamen
Teen Mom OG
Folge 11: Das Geduldsspiel
40 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Die ausstehenden Ergebnisse von Zachs Gentest sorgen bei Cheyenne für erhöhte Nervosität. Die Ergebnisse des Tests bestimmen, ob ihr Kind mit der Krankheit VLCAD zur Welt kommen wird. Amber versucht, einen selbst verschuldeten Schaden zu reparieren.
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Teen Mom OG
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9: MTV Germany