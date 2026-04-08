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Teen Mom: The Next Chapter

Staffel 2Folge 10vom 08.04.2026
Meine Vergangenheit reißt mir den Hintern auf

Meine Vergangenheit reißt mir den Hintern aufJetzt kostenlos streamen

Teen Mom: The Next Chapter

Folge 10: Meine Vergangenheit reißt mir den Hintern auf

40 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Leah und die Zwillinge haben dieses Mal ein Treffen mit dem örtlichen Staatsvertreter. Als Jade Cheyenne in Kalifornien besucht, fragt sie sich, ob sie noch ein Kind bekommen soll. Cheyenne ist sauer, als Zach keine Karriere findet.

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