Staffel 2Folge 10vom 08.04.2026
Meine Vergangenheit reißt mir den Hintern aufJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 10: Meine Vergangenheit reißt mir den Hintern auf
40 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Leah und die Zwillinge haben dieses Mal ein Treffen mit dem örtlichen Staatsvertreter. Als Jade Cheyenne in Kalifornien besucht, fragt sie sich, ob sie noch ein Kind bekommen soll. Cheyenne ist sauer, als Zach keine Karriere findet.
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Teen Mom: The Next Chapter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2: MTV