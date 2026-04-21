Staffel 2Folge 19vom 21.04.2026
Der Kreis schließt sichJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 19: Der Kreis schließt sich
40 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Maci feiert Bentleys 16. Geburtstag. Leah Shirley geht zur Therapie, um das Trauma von Amber aufzuarbeiten. Cate und Tyler bereiten sich auf Ryas ersten Schultag vor und überlegen, Tylers Vater zu kontaktieren. Mackenzie spricht mit Gannon über Sex.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom: The Next Chapter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2: MTV