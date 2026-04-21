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Teen Mom: The Next Chapter

MTVStaffel 2Folge 19vom 21.04.2026
Der Kreis schließt sich

Der Kreis schließt sichJetzt kostenlos streamen

Teen Mom: The Next Chapter

Folge 19: Der Kreis schließt sich

40 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Maci feiert Bentleys 16. Geburtstag. Leah Shirley geht zur Therapie, um das Trauma von Amber aufzuarbeiten. Cate und Tyler bereiten sich auf Ryas ersten Schultag vor und überlegen, Tylers Vater zu kontaktieren. Mackenzie spricht mit Gannon über Sex.

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