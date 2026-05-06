Staffel 2Folge 30vom 06.05.2026
Bereit oder nicht, das Baby kommtJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 30: Bereit oder nicht, das Baby kommt
40 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Maci und Bentley sehen Ryans neue Tochter Presley. Cate und Tyler suchen Rat bei Dr. Drew. Cheyenne und Zach reden mit einem Beziehungscoach über ihren bisher unerfüllten Kinderwunsch. Briana klärt Nova über Sex auf und gibt ihr einen Baby-Simulator.
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Teen Mom: The Next Chapter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: MTV & © Season 2: MTV Germany