Im Leben kommt es manchmal anders, als man denkt. Eine bittere Erfahrung, die leider auch die Teenie-Mamas machen müssen. Denn die vier Jungmütter Sabrina, Lisa, Erika und Tamara stehen vor gescheiterten Beziehungen mit den Kindesvätern und versuchen ihr Leben als Alleinerzieherinnen bestmöglich zu meistern. Doch auch bei Vicky, Edith und Marcell stehen große Veränderungen an: Edith liegt in den Wehen, Marcell wird ein weiteres Mal Vater und Vicky versucht endlich flügge zu werden. Und die Jüngste der Teenie-Mütter, die 13-jährige Jasmin, kämpft immer noch mit den Schikanen der Schulkolleginnen.
