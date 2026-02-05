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Teenager werden Mütter

Im Eiltempo zum Glück

ATVStaffel 20Folge 3
Im Eiltempo zum Glück

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Teenager werden Mütter

Folge 3: Im Eiltempo zum Glück

59 Min.Ab 12

Laura erwartet ein Kind und ist gerade einmal 16 Jahre alt. Nun versucht ihre Mutter, ihr ein paar Tipps in Sachen Haushaltsführung zu geben.

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