Folge 1: Teenager werden Mütter - Staffel 3 Folge 1
Das Erfolgsformat „Teenager werden Mütter“ geht in die 3. Staffel! Mit dabei sind sowohl neue Teenager im Alter von 15 bis 17 Jahren, als auch altbekannte Gesichter aus den ersten beiden Staffeln. Und bei letzteren hat sich mittlerweile einiges getan: Eines der Mädchen muss ihr Kind nun alleine groß ziehen, nachdem ihr Freund sie verlassen hat. Und es handelt sich hierbei nicht um Mido! Die hat ganz andere Sorgen, denn sie steht kurz vor der Geburt und kommt mit den unerträglichen Schmerzen gar nicht zurecht. Die neuen Teenager haben selbstverständlich auch spannende Geschichten zu erzählen: Da gibt es zum Beispiel die 16-jährige Yvonne, die bereits zum zweiten Mal schwanger ist und keine Ahnung hat von wem. Sie hofft, dass ihr jetziger Freund Patrick der Kindesvater ist, der bezweifelt das aber stark. Denn Treue spielt für das ständig streitende Paar keine große Rolle. Die 17-jährige Jacky führt zwar eine glückliche Beziehung, kämpft aber aufgrund eines angeborenen Herzfehlers gegen ihre große Angst vor der Geburt an. Und die 15-jährige Denise findet Babys „einfach süß“. Dass man sich aber mit einem Kind weitaus mehr beschäftigen muss, als mit einer Spielzeugpuppe, ist der Schwangeren noch nicht so wirklich bewusst. Last but not least: Carina, 17 Jahre alt, bereits verheiratet und ebenfalls schwanger. Mit ihrem heute 21-jährigen Ehemann Christoph ist sie schon seit ihrem 14. Lebensjahr zusammen.
