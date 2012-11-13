Teenager werden Mütter - Staffel 6 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 2: Teenager werden Mütter - Staffel 6 Folge 2
Die zweite Folge der sechsten Staffel startet mit einer großen Überraschung: Ellis Ex-Freund Patrick, der vor den Zuständen zu Hause getürmt ist und Frau und Kind sitzen ließ, steht plötzlich wieder vor der Tür. Wie wird die junge Mutter Elli reagieren, denn Patrick hatte sich zwischenzeitlich sogar mit einer anderen verlobt? Schickt sie ihn endlich in die Wüste, oder springt sie ein weiteres Mal über ihren Schatten und nimmt ihn zurück? Sabrina ist ein neues Gesicht bei „Teenager werden Mütter“. Die 17-jährige ist schwanger und lebt in einer Großfamilie, die sie hervorragend in ihrer schwierigen Situation unterstützt. Doch Sabrina kann auch sehr gut mit Kindern, wie man an ihrem liebevollen Umgang mit ihrer kleinen Nichte sieht. Auch bei Denise tut sich so einiges: Die 17-Jährige wird bald Mutter und hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Denise rastet ziemlich schnell aus und ist auch in der Schwangerschaft sehr reizbar. Manchmal würde sie gerne einfach zuschlagen, wenn ihr etwas gegen den Strich geht. Zum Glück beruhigen Mario und ihre beste Freundin Maike sie, bevor sie Fehler begeht. Doch Denise hat dank „Teenager werden Mütter“ noch eine neue Freundin gewonnen: Ani, die man schon aus der vergangen Staffel kennt. Die beiden Jungmamas haben via Facebook zueinander gefunden. Und abgesehen davon, dass beide früh Kinder bekommen haben bzw. werden, haben sie noch etwas gemeinsam: Sie feiern gerne und ausgelassen! Aber passt das wirklich zu (werdenden) Müttern? Außerdem: Was wurde eigentlich aus Todor, Anis Exfreund und Vater von Toni? Bisher war Todor alles andere, als ein Vorzeigevater. Doch hat sich der junge Mann gebessert? Und wie geht es Ani in ihrer Mutterrolle? Yvonne ist ebenfalls aus den letzten Staffeln bekannt. Ihre Liaison mit Patrick erregte die Gemüter. Der äußerst umtriebige Junge war mehr als ein schlechter Umgang für Yvonne und hielt sie vom Muttersein ab. So sieht sie es jetzt auch, sie redet gar von sieben verschenkten Lebensjahren, wenn sie an ihre Beziehung denkt. Patrick ist nicht mal der Vater von Töchterchen Lena, trotzdem nervt er die junge Mutter ständig mit Anrufen oder SMS. Oder ist alles ganz anders und Patrick sieht sich schon längst nach einer Neuen um?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick