Teenager werden Mütter - Staffel 7 Folge 7
Teenager werden Mütter
Folge 7: Teenager werden Mütter - Staffel 7 Folge 7
Diese Woche können sich die Fans nicht nur auf neue Geschichten, sondern auch auf ein Wiedersehen freuen. Mido, die ihren Sohn Leander im Herbst 2009 bekommen hat, hat einige Neuigkeiten mitgebracht. Die 19-jährige Elli hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht und unmittelbar danach den dritten Heiratsantrag von Kindesvater Patrick bekommen. Diesmal hat sie eingewilligt, doch ob es wirklich zur Hochzeit kommen wird, steht noch in den Sternen. Elli möchte das Brautkleid mit ihrer Mutter aussuchen. Doch Patrick traut dem Geschmack der beiden Damen nicht und kündigt sogar an, die Hochzeit ausfallen zu lassen, falls er nicht mit der Kleiderwahl einverstanden sein sollte… Die 16-jährige Niederösterreicherin Sabrina ist in der 35. Schwangerschaftswoche, doch der Kindesvater will weder von ihr, noch von seinem Kind etwas wissen. Zum Glück bekommt sie Halt von ihrer Mama Isabella und ihrem kleinen Bruder Tobi. Bei der 18-jährigen Jungmama Denise und Kindesvater Mario kam es letzte Woche zu einem heftigen Streit. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Wie soll es nun zwischen den beiden weitergehen? Die 20-jährige Jacky hat Angst, wieder eine Beziehung mit ihrem vorbestraften immer-wieder-Freund Dominique einzugehen, denn ihre Mutter hat angedroht in diesem Fall harte Maßnahmen zu ergreifen und Jacky ihren kleinen Juliano wegzunehmen… Die 18-jährige Denise aus Niederösterreich diskutiert mit ihrem Freund Alex über den bevorstehenden Jahrestag, denn Alex scheint sich noch immer nichts für diesen besonderen Tag überlegt zu haben. Im Grazer Sanatorium St. Leonhard muss das Kind der 17-jährigen Melanie per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden. Im OP treten dann noch weitere Komplikationen auf - Melanie hat große Angst! Neu, beziehungsweise wieder mit dabei, ist Mido, die ihren kleinen Leander bereits mit 16 Jahren zur Welt brachte. Seither hat sich einiges getan, denn sie ist nicht nur mit einem neuen Mann zusammen. Hat sie schon ein zweites Kind? Die Auflösung gibt’s in der Sendung!
