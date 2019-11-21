Teenies allein daheim - Das Erziehungsexperiment
Folge 2: Folge 2
97 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12
Osman und Heike erziehen ihre acht Kinder streng, mit Strafen und Verboten. Das Sorgenkind der Familie ist der arbeitslose Benjamin (21). Doch auch mit seinen Geschwistern ist es schwierig. Schafft es der ungleiche Haufen, ohne Vorgaben den Alltag zu meistern? Alexander und Diane Grützner hingegen setzen bei ihren acht Kindern auf eine christliche Erziehung. Wie schlagen sich ihre Töchter in der sturmfreien Woche? Sind Rauchen, Alkohol und Partys wirklich so uninteressant?
Genre:Dokumentation, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins