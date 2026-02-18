Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Super Bowl für Physiker

ProSiebenStaffel 1Folge 13vom 18.02.2026
Super Bowl für Physiker

Super Bowl für PhysikerJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 13: Super Bowl für Physiker

21 Min.Folge vom 18.02.2026

Howard, Raj und Leonard wollen am alljährlichen Physiker-Superbowl teilnehmen. Jetzt fehlt ihnen nur der vierte Mann. Schnell kommt es zum Streit mit Sheldon, der ihnen auf den Kopf zusagt, intelligenter zu sein als alle drei zusammen. Schnell finden die Jungs Ersatz in Form von Leslie, und auch Sheldon stellt sich sein eigenes Team zusammen. Als die alles entscheidende Frage jedoch nicht gewertet wird, da Sheldon dem Hausmeister nicht traut, kommt es zum Eklat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen