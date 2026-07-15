The Big Bang Theory
Folge 2: Die Grillenwette
21 Min.Folge vom 15.07.2026
Als Leonard im Comicbuchladen auftaucht, sind die drei anderen überrascht, weil sie dachten, er würde seine Zeit lieber mit Penny im Bett verbringen. Leonard sagt jedoch lediglich, dass der Sex mit Penny ganz nett sei. Daraufhin wird er von den anderen verspottet. Sheldon, Raj und Howard hören eine Grille zirpen. Sheldon wettet mit Howard, dass er aus der Häufigkeit der Zirplaute der Grille auf ihre Art schließen kann.
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen