Fruchtzwerg fliegt ins All
The Big Bang Theory
Folge 24: Fruchtzwerg fliegt ins All
21 Min.Folge vom 31.10.2025
Da er seinen Weltraumflug nicht mehr abblasen kann, versucht Howard das Beste aus seiner Situation zu machen. Er schenkt Bernadette eine Kette mit einem Stern und erzählt ihr eine rührselige Geschichte - sie ist so ergriffen, dass sie ihn sofort heiraten will. Sie lädt alle Freunde ins Standesamt ein, aber leider kommen sie zu spät: Vor Howards Abreise nach Kasachstan ist kein Termin mehr frei. Doch Raj hat die rettende Idee ...
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen