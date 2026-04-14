Willkommen in der DonnerkuppelJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 14: Willkommen in der Donnerkuppel
19 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
Sheldon erlebt den Super-GAU: Nicht nur, dass er zusammen mit Erzfeind Kripke an einem wichtigen Projekt der Uni arbeiten muss - seine Entwürfe sind auch noch schlechter als die des Konkurrenten! Kripke liefert ihm allerdings unfreiwillig eine bizarre Ausrede dafür. Seiner Meinung nach wird der Nerd von Amy sexuell zu sehr beansprucht ... Howard könnte hingegen bald gar keinen Sex mehr haben - er hat zusammen mit Raj ohne Bernadettes Wissen einen teuren 3D-Drucker gekauft ...
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen