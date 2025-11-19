Folge 3: Ein blondes Äffchen
19 Min.Folge vom 19.11.2025
Sheldon durchforstet alte Arbeiten, die er als Kind geschrieben hat. Er glaubt, darin eine wissenschaftliche Sensation zu entdecken, die ihm den ersehnten Nobelpreis einbringt. Als ihm klar wird, dass er keine Zeit hat, die ganzen Aufzeichnungen durchzusehen, rät ihm Leonard, sich eine Assistentin zu suchen - Sheldon befolgt den Rat. Nach bestandenem Eignungstest engagiert er die Doktorandin Alex Jensen für diese Arbeit ...
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
0