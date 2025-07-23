Ernährungskontrolle: Weniger ist ab jetzt mehrJetzt ohne Werbung streamen
The Biggest Loser
Folge 4: Ernährungskontrolle: Weniger ist ab jetzt mehr
71 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Eine extra Portion Milchreis, ein bisschen weniger Sport - schon zeigt die Waage wieder mehr an. Die "Biggest Loser"-Kandidaten sind nach dem letzten Wiegen gefrustet. "Meine Angst ist, dass sie ihr großes Ziel aus den Augen verlieren", befürchtet Moderatorin Katarina Witt. Die Folge: Strengere Regeln. Ernährungsberaterin Jola einigt sich mit den Fitness-Trainern darauf, die Portionen fortan nicht mehr von den Kandidaten selbst bestimmen zu lassen. Das sorgt für Unruhe ...
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-12, Season 15-16, Season 16: SAT.1 & © Season 1: ProSieben & © Season 16: Sat1 & © Season 16: PULS4
Enthält Produktplatzierungen