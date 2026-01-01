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The Biggest Loser

Süße Törtchen und andere Verlockungen

ProSiebenStaffel 1Folge 5
Süße Törtchen und andere Verlockungen

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The Biggest Loser

Folge 5: Süße Törtchen und andere Verlockungen

71 Min.Ab 12

Die Versuchung ist groß: Süße Törtchen stehen für die Kandidaten bereit. Unter einem davon versteckt sich ein Preis. Wer das Törtchen isst, bekommt Besuch von zu Hause. Können alle widerstehen? Die Prüfung soll die Kandidaten auch auf das Leben zu Hause vorbereiten, denn dort warten noch viel mehr Verlockungen - und die Zeit auf der Hazienda ist bald vorbei. Das Finale rückt immer näher und nur die letzten Drei haben eine Chance auf die 100.000 Euro ...

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