The Biggest Loser
Folge 6: Letzte Challenges vor dem Finale
49 Min.Ab 12
Schlittschuh laufen mit Doppel-Olympiasiegerin Katarina Witt! Für die letzten vier Kandidaten geht ein Traum in Erfüllung: Sie bekommen eine exklusive Eiskunstlauf-Stunde mit ihrer Moderatorin. Doch danach steigt sofort wieder die Anspannung. Nach zehn Wochen rückt der Abschied von der Hazienda näher - und die Frage: Wer werden die drei Finalisten sein und damit die Chance auf 100.000 Euro wahren? Die Kandidaten geben im Fitness-Raum noch einmal alles.
