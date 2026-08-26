Staffel 5Folge 1vom 26.08.2026
Staraufgebot bei der AnkunftJetzt kostenlos streamen
The Challenge All Stars: Rivals
Folge 1: Staraufgebot bei der Ankunft
43 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Eine Gruppe von 26 Teilnehmern verbünden sich mit ihren Feinden aus vergangenen Staffeln. Während bei einigen die Feindschaft wieder aufflammt, lernen die Rivalen schnell, dass sie zusammenarbeiten müssen, um ihren Anteil am Hauptpreis zu gewinnen.
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge All Stars: Rivals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 3-5: MTV Germany