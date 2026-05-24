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The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 4Folge 11vom 24.05.2026
Lebe frei oder stirb mit Stern

Lebe frei oder stirb mit SternJetzt kostenlos streamen

The Challenge: All Stars

Folge 11: Lebe frei oder stirb mit Stern

50 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12

Ein All-Star ist außer sich vor Wut, als ihm ein alter Freund in letzter Minute den Stern stiehlt. TJ stellt das Spiel mit einer schockierenden Wendung auf den Kopf. Die letzte Herausforderung beginnt mit einer wilden Fahrt.

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