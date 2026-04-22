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The Challenge: All Stars

MTVStaffel 4Folge 7vom 22.04.2026
Fallender Stern

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The Challenge: All Stars

Folge 7: Fallender Stern

46 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Eine untypische Reihe schlechter Leistungen verfolgt einen All-Star, der befürchtet, dass seine Tage unter dem Radar vorbei sind. Eine gut gemeinte Rede endet peinlich und bringt einen Spieler in Verlegenheit.

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