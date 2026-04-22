Staffel 4Folge 7vom 22.04.2026
Fallender SternJetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 7: Fallender Stern
46 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Eine untypische Reihe schlechter Leistungen verfolgt einen All-Star, der befürchtet, dass seine Tage unter dem Radar vorbei sind. Eine gut gemeinte Rede endet peinlich und bringt einen Spieler in Verlegenheit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV