Staffel 1Folge 3vom 05.08.2026
Entgegen allen ErwartungenJetzt kostenlos streamen
The Challenge: Untold History
Folge 3: Entgegen allen Erwartungen
40 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Die Konkurrentinnen und Konkurrenten versuchen verschiedene Missionen auf der Welt zu meistern. Dabei bilden sie Freundschaften, Rivalitäten und Romanzen, die von brutalen Ausscheidungen beeinflusst werden, als sie versuchen 1 Million zu gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: Untold History
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: MTV & © Season 1: MTV Germany