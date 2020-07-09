The Crime Chronicles
Folge vom 09.07.2020: Ein kaltblütiger Mord
44 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 16
Die Ruhe auf der Farm von Familie Mark wird eines Morgens von einem Schrei zerrissen. Dorothy Mark ist mitten in einem Alptraum: Im Haus liegen die blutüberströmten Leichen ihres Sohnes Lesley und seiner Frau Jorjean. Doch es kommt noch schlimmer. Im Kinderzimmer findet Dorothy ihre Enkel, die fünfjährige Julie und den 18 Monate alten Jeff. Beide liegen durch Schüsse in Stirn und Herz ermordet in ihren Betten. Die Ermittler sind zutiefst erschüttert, doch die Tatsache, dass auch wehrlose Kinder umgebracht wurden, gibt einen Hinweis auf den Täter. Zunächst tippt man auf einen Irren im Blutrausch.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.