Folge 6: Betrüger
24 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 16
In der Hauptstadt sind mehrere Killer unterwegs, die sich als Mitglieder von Shadow Garden ausgeben. Gamma untersucht die Fälle und berichtet Cid davon. Dieser nimmt die Ermittlungen daraufhin selbst in die Hand. Sherry erhält währenddessen den Auftrag, ein Artefakt des Diablos-Kult zu untersuchen.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Tragikomödie
Produktion:JP, 2022
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH