Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Floor

Taktik, Tempo, Wissen: Wer schafft Runde 2 auf dem "Floor"?

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 17.04.2025
Taktik, Tempo, Wissen: Wer schafft Runde 2 auf dem "Floor"?

Taktik, Tempo, Wissen: Wer schafft Runde 2 auf dem "Floor"?Jetzt kostenlos streamen

The Floor

Folge 2: Taktik, Tempo, Wissen: Wer schafft Runde 2 auf dem "Floor"?

94 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Matthias Opdenhövel meldet sich zurück mit "The Floor": Von 100 Quizzern haben 83 die erste Runde überstanden und treten jetzt im zweiten Duell gegeneinander an. Wer fegt wen vom "Floor"? Wer schafft es in die nächste Runde? Und wer sichert sich den Tagessieg und 5.000 Euro?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Floor
SAT.1
The Floor

The Floor

Alle 2 Staffeln und Folgen