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The Good Lord Bird

Im Namen des Herrn

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.09.2025
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The Good Lord Bird

Folge 1: Im Namen des Herrn

55 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 16

Als Henry auf John Brown trifft, ahnt er nicht, was diese Begegnung auslösen wird - nicht nur in seinem Leben, sondern auch in dem vieler weiterer Menschen. Denn John hat eine Mission: Er will die Sklaverei beenden. Als Henrys Vater getötet wird, nimmt ihn der religiöse Mann auf und nennt ihn fortan Zwiebel.

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