The Good Lord Bird
Folge 1: Im Namen des Herrn
55 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 16
Als Henry auf John Brown trifft, ahnt er nicht, was diese Begegnung auslösen wird - nicht nur in seinem Leben, sondern auch in dem vieler weiterer Menschen. Denn John hat eine Mission: Er will die Sklaverei beenden. Als Henrys Vater getötet wird, nimmt ihn der religiöse Mann auf und nennt ihn fortan Zwiebel.
Alle Staffeln im Überblick
The Good Lord Bird
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Paramount Pictures International Ltd.
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