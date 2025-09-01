The Good Lord Bird
Folge 3: Mister Fred
44 Min.Ab 12
John erhält in seinem Lager Besuch von Jeb, der ihm eröffnet, dass sein Kopfgeld gerade erhöht worden ist. Der religiöse Fanatiker wird wegen Mordes, Diebstahls und Hochverrats gesucht. Er will sich aber keinem Prozess stellen, und so vertraut John auf Gott und verfolgt weiter seine Mission: Er will alle Sklaven des Landes befreien - koste es, was es wolle. Zu diesem Zweck sucht er den Aktivisten Frederick Douglass in Rochester, New York, auf.
The Good Lord Bird
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.