The Good Lord Bird
Folge 4: Es riecht nach Bär
44 Min.Ab 12
John und Zwiebel reisen nach Pennsylvania. Der selbst ernannte Prediger will etwas Geld verdienen, um seine Männer nachholen zu können. Im Osten des Landes wird John endlich nicht mehr verfolgt. Ganz im Gegenteil: Er wird verehrt und mit Spenden überschüttet. Als er auf Hugh Forbes - einen Gleichgesinnten - trifft, lässt er sich dazu hinreißen, ihm all seine Ersparnisse zu übergeben, um dessen Arbeit zu unterstützen. Doch John wird bitter enttäuscht.
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
