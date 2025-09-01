Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Good Lord Bird

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5
The Good Lord Bird

Folge 5: Ruft die Bienen!

49 Min.Ab 12

Johns Plan eines Bürgerkriegs nimmt Formen an. Er schart jede Menge Anhänger um sich, die für die gemeinsame Sache kämpfen wollen. Um alle Sklaven zu befreien, ist er bereit, etliche Opfer zu bringen. Und auch Zwiebel übergibt er einen gefährlichen Job: Gemeinsam mit John Cook bildet er die Vorhut. Er soll die Lage erkunden und den Bienenschwarm versammeln. Im Anschluss will ihr Anführer das Waffenlager der Vereinigten Staaten überfallen und seine Männer ausstatten.

ProSieben FUN
