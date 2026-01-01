Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Good Lord Bird

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6
The Good Lord Bird

Folge 6: Jesus geht hier

44 Min.Ab 12

Zwiebel gibt zu, dass er ein Junge ist und gesteht Annie seine Liebe. Dann macht er sich auf den Weg zu John Brown. Ihr Plan, genügend Anhänger zu versammeln, die gegen die Sklaverei kämpfen, verläuft nicht ohne Rückschläge. Doch John hält daran fest: Er nimmt Geiseln und verschanzt sich in der Waffenkammer. Ein blutiger Kampf beginnt kurz darauf.

